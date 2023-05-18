Рязанская мэрия объяснила, почему прогоняет предпринимателей с территории около цирка

В рязанской мэрии объяснили редакции РЗН. инфо, почему их сотрудники просят предпринимателей покинуть территорию около цирка.

Ранее рязанец, катающий детей на пуделе у цирка на протяжении 40 лет, рассказал, что его регулярно стали прогонять, несмотря на все имеющиеся документы.

В администрации рассказали, что руководство Рязанского цирка неоднократно обращалось к ним с просьбой принять меры по прекращению незаконного оказания услуг и торговли перед их зданием.

«В связи с этим, вопрос находится на особом контроле в администрации города Рязани. Сотрудниками контрольно-аналитического управления аппарата администрации на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли и несанкционированного оказания услуг на этой территории, составляются протоколы об административном правонарушении, которые направляются для рассмотрения в административную комиссию Советского района при администрации города Рязани», — говорится в ответе.

Кроме того, в мэрии подчеркнули, что на данный момент изучается опыт других регионов правового регулирования деятельности предпринимателей, использующих животных для катания.