Сотрудники мэрии прогнали рязанца, катающего детей на пуделе у цирка

Рязанец Владимир Емельянов рассказал РЗН. Инфо, что сотрудники мэрии регулярно прогоняют его с территории около цирка, где он более 40 лет катает детей на собаках. По словам Емельянова, у него есть все документы, разрешающие работать. Сейчас он развлекает детей на тележке, запряженной пуделем по кличке Принц.

К цирку вместе с оборудованием и питомцем предприниматель приходит перед началом представления. Но недавно его попросили уйти.

«Как только пошла работа, к нам подошли представители городской администрации Советского района и стали прогонять нас вниз, ближе к малому фонтану. Там уже толпились лошади, пони, продавцы игрушек и попкорна. Их уже успели отогнать от цирка подальше… Оригиналы документов — ОГРМ, ИНН, ветеринарный паспорт -всегда с собой, в машине. И на этом месте, где обычно ставят елку, я работаю больше 40 лет. Еще с советских патентов», — рассказал Владимир Емельянов.

Активисты, по словам предпринимателя, так и не смогли объяснить, кто жаловался и на кого конкретно — на Емельянова или на его питомца. Но зато выписали протокол, что Емельянов работает в неразрешенном месте, и пригласили его на административную комиссию.

«Скоро в этой комиссии, по четвергам, я стал постоянным и всегда единственным подсудимым. Кстати, после первого ее заседания на мое требование — так дайте мне это разрешение — проводили в экономический отдел уже городской администрации. Там его глава ответила: „У нас аттракционы. Не подходите. На вас надо отдельно готовить нормативку и изучить опыт других городов“. Позже добавила, что это туристическая тропа, и, стало быть, собака там ни к чему», — пожаловался мужчина.

Штрафы, как признался предприниматель, он не платит. Продолжает работать. Принц, как отмечает мужчина, доволен: возит только легких пассажиров от двух до шести лет. Он говорит, что в Анапе с его участием даже открывали курортный сезон и называли номер с собакой украшением праздника.

Сейчас Емельянов подал в суд, где надеется добиться справедливости.