Мэру Рязани внесли представление за попытку выселить жильцов обрушившегося дома на улице Пушкина

Прокуратура Железнодорожного района внесла представление мэру Рязани Елене Сорокиной за попытку выселить жильцов дома № 47 корпус 2 по улице Пушкина. Об этом сообщил портал «Видсбоку» со ссылкой на жителей дома, получивших ответ на обращения.

В ответе прокуратуры указано, что в конце марта собственникам жилых помещений необоснованно направили уведомления о необходимости выселения. Большая часть собственников отказалась покинуть квартиры.

«В целях устранения нарушений жителям дома направлены письма об отзыве уведомлений о необходимости отселения из жилых помещений», — указано в ответе.

Напомним, на встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом № 47 корпус 2 по улице Пушкина признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание.