Мэрия не отказалась от планов восстановить обрушившийся дом на улице Пушкина в Рязани

Рязанская мэрия не отказалась от планов восстановить частично обрушившийся дом на улице Пушкина. Ответ горадминистрации передала в редакцию жительница дома Нина Сычева.

Рязанка спрашивала о статусе дома и могут ли попасть жильцы под программу аварийного расселения жилья. В ответе мэрии говорится, что ведется разработка проектно-сметной документации по ремонту дома, будет проведена государственная экспертиза.

Расселять дом мэрия на данный момент не планирует, в региональную программу по переселению из аварийного дома на 2019-2025 годы дом не попал.

«В соответствии с условиями федерального закона расселяются дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года в результате физического износа. Таким образом, желаемое заявителем признание дома аварийным вследствие взрыва не даст возможности включения дома в региональную программу», — ответили в мэрии.

При этом мэрия согласна, что жить в доме на улице Пушкина небезопасно, собственникам квартир предложили покинуть дом. Жителям предложили переехать в маневренный фонд.

Однако некоторые семьи отказались от муниципального жилья, так как условия в маневренном фонде плохие. Рязанцы считают, что после переезда о них забудут и проблемы с домом так и не решатся.

Напомним, что 27 марта текущего года, на встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным, дом на улице Пушкина признали аварийным и непригодным для проживания.

По словам Никешкина, такое решение вынесли специалисты МЧС.