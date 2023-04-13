Жителям аварийного дома на улице Пушкина пришли письма о выселении

Жители частично разрушившегося дома № 47 на улице Пушкина сообщили РЗН. инфо, что получили письма от администрации города об экстренном выселении из квартир. В случае отказа рязанцам грозят судом и принудительным выселением.

По словам Нины Сычевой, 4 апреля на улице сотрудники мэрии выдавали письма о расселении и просили жильцов поставить подписи.

«Ситуация была странная. Жителей поджидали сотрудники администрации у входа в дом. Они ничего толком не объяснили, только просили расписаться за получение письма. Выяснилось, что нас хотят срочно выселить из дома, так как проживание в нем представляет для нас угрозу жизни и здоровья. Если откажемся, то нас принудительно, через суд, выселят», — сообщила рязанка.

В документе говорится, что решение о выселении людей было принято 30 марта комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Однако конкретные сроки, когда рязанцам нужно покинуть дом, не указаны.

Также людям предложили переехать в маневренный фонд или подыскать себе другие варианты жилья.

«Соседи ездили в маневренный фонд, но после увиденного отказались там жить. Сказали, что комната маленькая и грязная. Туда даже половина вещей не поместится. И что, нам в нем годами жить и делить с другими людьми ванную и кухню?», — возмутилась Нина Сычева.

Рязанка отметила, что статус дома на улице Пушкина до сих пор неизвестен. Никто не рассказал жильцам о его дальнейшей судьбе. О том, сколько времени придется провести в маневренном фонде тоже неизвестно.

«Мэрия и другие четыре месяца твердили нам о том, что в доме можно жить, несмотря на то, что мы доказывали обратное. Постоянно появлялись новые трещины, да и сам дом стоял на последнем издыхании. И это все до объявления результатов экспертизы. Теперь как подтвердилось, что все плохо, от нас просто решили избавиться, бросить в маневренном фонде и забыть. Никому мы не нужны со своими проблемами», — пожаловалась она.

Женщина добавила, что 7 апреля рабочие пытались повесить на двери в подъезд петли для железного замка, но жители дома их прогнали. «Это уже какой-то бандитизм, нас хотят лишить доступа в дом», — посетовала рязанка.

Пока собственники продолжают жить в полуразрушенном доме. Они направили обращение в мэрию, правительство, следственный комитет, генпрокуратуру и госдуму, чтобы добиться официального ответа о происходящем.

Напомним, сначала мэрия утверждала, что дом на улице Пушкина подлежит восстановлению и даже называла сроки, когда планируется завершить работы.

Но 27 марта, на встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным, дом признали аварийным.