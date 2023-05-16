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Военный эксперт заявил о необходимости второй волны мобилизации

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости второй волны мобилизации. Об этом сообщило издание «МК».

Специалист рассказал о выявлении новых проблем в Вооруженных силах России, которые становятся заметными с продолжением спецоперации. По его мнению, это прежде всего касается кадров.

На данный момент в армии наблюдается психологическая усталость. Преимущественно она видна у мобилизованных, отмечает специалист. Шурыгин отметил, что военные не знают, когда закончится служба — в этом есть главная проблема.

«Очевидно, что большую часть первой волны мобилизованных нужно будет увольнять в запас по истечении года, иначе это просто вызовет социальное напряжение», — указал он. Также он выразил уверенность в важности создания мобилизационной системы, рассчитанной на длительные бои. Этот подход окажет положительное влияние на физическое и моральное состояние армии России, предположил эксперт.

По этой причине в настоящее время следует объявить вторую волну частичной мобилизации, резюмировал аналитик.

Ранее о необходимости второй волны мобилизации заявлял руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.