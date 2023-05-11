Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации
Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации из-за «проблем с личным составом». Об этом сообщает «
Рогозин отметил, что ВСУ намного сильнее российской армии.
«Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете. Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают», — сказал бывший глава «Роскосмоса».
Избежать мобилизации, по мнению Рогозина, могут помочь добровольцы.