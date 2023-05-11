Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации из-за «проблем с личным составом». Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Рогозин отметил, что ВСУ намного сильнее российской армии.

«Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете. Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают», — сказал бывший глава «Роскосмоса».

Избежать мобилизации, по мнению Рогозина, могут помочь добровольцы.