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Татьяна Легостаева подала в суд на СМИ и активистку

Завотделением Перинатального центра Татьяна Легостаева подала в суд на СМИ и активистку Ирину Шевчук. Об этом 13 мая в соцсетях сообщила последняя.

«Легостаева подала в суд иск на меня и Рязанскую Областную газету. Вместо извинения за все, что произошло, она решила получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей», — написала женщина.

Согласно сайту суда, иск касается защиты чести, достоинства, деловой репутации. Предварительное заседание пройдет 31 мая. Предыдущее отложили из-за неявки Легостаевой.

Напомним, Легостаеву уволили после смерти младенца в медучреждении, позже ее решили восстановить в должности и допустили до операций.