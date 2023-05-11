СМИ: российская авиация вылетела для ударов по ВСУ

Для ударов по ВСУ вылетела российская авиация. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, звуки пролетов истребителей, бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации зафиксированы на южном направлении в районе Херсонской области и Запорожья.

В Черниговской и Сумской области объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление. Также из Херсонской области поступила информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра.