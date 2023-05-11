RT: в Херсонской области ВСУ готовит десантную операцию

Из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра. Об этом пишет RT.

«Похоже, что готовится десантная операция», — предположил автор поста.

По предварительным данным, скопление десантных катеров наблюдается в Бериславе. Ранее по этому району активно работала российская авиация, а на территории Бериславского машиностроительного завода был уничтожен крупный склад с военной техникой.

Ранее стало известно, что колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с РФ.