Рогов опроверг начало контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

Наступление ВСУ на Запорожском направлении не подтверждается. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию», — заявил Рогов.

Ранее Пригожин рассказал, что контрнаступление ВСУ идет полным ходом. Также появилась информация о том, что колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление.