Появились версии возникновения «громкого хлопка» над Рязанью

Мнение высказали пользователи в соцсетях.

Появились версии «громкого хлопка» над Рязанью. Предположительно, такой хлопок мог возникнуть из-за перехода самолета на сверхзвук. Мнение высказали пользователи в соцсетях.

Ранее региональное МЧС сообщило, что никаких сигналов к ним не поступало.

После этого комментаторы предположили, что хлопок мог возникнуть из-за перехода самолета на сверхзвук. Например, Ту-22МЗ. Это дальние сверхзвуковые бомбардировщики, базирующиеся на аэродроме в Дягилево. При переходе на сверхзвук такого самолета, может произойти сильный хлопок.

Напомним, в субботу, 8 апреля, жители Рязани и близлежащих районов сообщили, что слышали хлопок. Сообщений о пожарах не было.