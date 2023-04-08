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Рязанцев испугал громкий хлопок
Жители Рязани и близлежащих районов сообщили о громком хлопке. Пост об этом опубликован в субботу, 8 апреля, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители Рязани и близлежащих районов сообщили о громком хлопке. Пост об этом опубликован в субботу, 8 апреля, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Что за странный грохот/хлопок сейчас был в районе «Ашана»?" — сообщается в посте.

В комментариях пользователи отметили, что звук был слышен в центре города и отдаленных районах: в Семчине, в Дашково-Песочне, на улице Мичурина и в районе Театральной площади, в Горроще, в Недостоеве, Дягилеве, Соколовке, а также в Солотче, Полянах и Агро-Пустыни, около Деулина и Льгова.

Официальной информации не поступало.