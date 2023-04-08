ТАСС: обвиняемая в теракте в Петербурге Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что следствием отрабатываются все версии и мотивы теракта.

По словам собеседника агентства, все показания Дарьи Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов.

«Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой», — добавил источник.

В интересах следствия в правоохранительных органах не уточнили детали работы следственной группы.

Напомним, взрыв в заведении на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Пострадали 40 человек. В Сети появилось полное видео теракта.