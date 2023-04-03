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В сети появилось полное видео теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский

В сети появилось полное видео теракта в петербургском кафе «Стрит-бар». Ролик появился в Telegram-канале Марата Арниса.

Взрыв в заведении на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Вследствие теракта погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). 33 человека пострадали.

Подозреваемую в теракте Дарью Трепову задержали. На видео видно, как девушка вручает статуэтку Татарскому и садится недалеко от него.