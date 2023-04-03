В Скопине жителя Липецкой области осудили на три года за совершение ДТП, в котором погибли три человека

В Скопине жителя Липецкой области осудили на три года за совершение ДТП, в котором погибли три человека. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла в июле 2022 года на 270-м километре трассы Р-22 «Каспий». 23-летний житель Липецка на «КамАЗе» с прицепом выехал на «встречку» и врезался в Lada Granta.

В результате ДТП водитель и пассажирка легкового автомобиля, жительница Скопинского района, от полученных травм скончались на месте. Через несколько дней 15-летний пассажир Lada Granta скончался в больнице из-за полученных травм.

Суд приговорил липчанина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мужчине также запретили работать в сфере управления транспортными средствами на два года.