В Скопинском районе в ДТП с «КамАЗом» погибли двое

Авария произошла на 270 километре трассы Р-22 «Каспий».

В Скопинском районе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла в пятницу, 29 июля, примерно в 17:00, на 270-м километре трассы Р-22 «Каспий».

Липчанин 1999 года рождения на «КамАЗе» с прицепом выехал на «встречку» и врезался в Lada Granta.

Погибли водитель легковушки, жительница Подмосковья 1989 года рождения, а также ее пассажир, жительница Скопинского района 1972 года рождения. Одного пассажира, мальчика 2007 года рождения, увезли в тяжелом состоянии в Скопинский ММЦ. После этого вертолетом его направили на лечение в областную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняют представители ГИБДД.