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Пользователи соцсетей призвали отменить тур певицы МакSим

В соцсетях призвали отменить тур певицы МакSим после концерта в Твери. Об этом сообщило РИА Новости.

Выступление певицы прошло в субботу, 1 апреля. По словам зрителей, она явно плохо себя чувствовала и еле стояла на сцене.

На ролике заметно, как певица пытается улыбаться и подбадривать зал. В комментариях под ним, а также в соцсетях пользователи просят отменить грядущие концерты.

«Марина в ужасном состоянии. Плевали мы на концерты, нам важнее ее здоровье! Как можно выводить ее в таком состоянии? Кем надо быть?! Неустойки дороже здоровья и жизни?», — пишут комментаторы.

Это не в первый раз, когда состояние певицы тревожило ее поклонников. В середине марта артистке стало плохо на концерте в Сочи, что тоже стали активно обсуждать в соцсетях.

В гастрольном графике артистки — шоу в Ижевске, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и ряде других российских городов.

Напомним, в 2021 году певица МакSим переболела коронавирусом. Она находилась в течение нескольких недель в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких. Спустя время она пришла в себя. В 2022 году она отменяла концерт из-за ухудшения здоровья.