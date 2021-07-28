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Певица МакSим пришла в себя и начала разговаривать с врачами
Артистка начала произносить слова и контактировать с медиками. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Певица МакSим (Марина Максимова) пришла себя и начала разговаривать с врачами после месячной комы. Об этом сообщило РИА «ФАН» со ссылкой на директора исполнительницы Маргарита Соколова.

Артистка начала произносить слова и контактировать с медиками. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Специалисты начали уменьшат дозы препаратов, с помощью которых пациентов вводят в медикаментозную кому. Певица начала приходить в сознание, но еще слаба и редко бодрствует. Врачи не делают каких-либо прогнозов о ее состоянии.

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек, а также полости в правом легком и проблемы с сердцем.