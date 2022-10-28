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Певица МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья
Напомним, в 2021 году певица МакSим переболела коронавирусом. Она находилась в течение нескольких недель в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.

Певица МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья. Об этом артистка написала в соцсетях.

Марина Максимова должна была выступить в Нижнем Новгороде. О переносе концерта ее поклонники узнали из соцсетей. Артистка сообщила, что мероприятие переносится из-за ухудшения ее здоровья.

«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства», — прокомментировала она.

При этом подробности болезни неизвестны.

Напомним, в 2021 году певица МакSим переболела коронавирусом. Она находилась в течение нескольких недель в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких. Спустя время она пришла в себя.