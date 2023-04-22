Появилось видео с места ДТП с участием мотоциклиста на Солотчинском шоссе
Появилось видео с места аварии, в которую попал мотоциклист на Солотчинском шоссе. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
Появилось видео с места аварии, в которую попал мотоциклист на Солотчинском шоссе. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
На кадрах видно, что на месте работают сотрудники полиции. Мотоцикл лежит на проезжей части.
Напомним, днем в субботу, 22 апреля, на Солотчинском шоссе, перед постом в сторону города, произошла авария с участием мотоциклиста. Движение в город сильно затруднено.