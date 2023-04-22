На Солотчинском шоссе мотоциклист попал в ДТП
В Рязани на Солотчинском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает паблик «ДТП. Аварии. Рязань».
В Рязани на Солотчинском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает паблик «ДТП. Аварии. Рязань».
«ДТП на Солотчинском шоссе, перед постом в сторону города, с участием мотоциклиста», — говорится в сообщении.
Также очевидец добавил, что движение в город сильно затруднено.
На месте работают медики. Выясняется информация о происшествии.