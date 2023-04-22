Новый глава Касимова собрал жителей на городской субботник
Новый глава администрации Касимова Иван Бахилов собрал жителей на общегородской субботник. Соответствующий пост с фотографиями опубликован в субботу, 22 апреля, в Telegram-канале Бахилова.
Новый глава администрации Касимова Иван Бахилов собрал жителей на общегородской субботник. Соответствующий пост с фотографиями опубликован в субботу, 22 апреля, в Telegram-канале Бахилова.
«Начали общегородской субботник, на который собрались сотрудники органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и неравнодушные граждане нашего города», — сообщается в посте.
Напомним, что Бахилов был назначен на пост главы администрации Касимова 13 апреля.