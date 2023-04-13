Главой администрации Касимова стал Иван Бахилов

Главой администрации Касимова назначили Ивана Бахилова. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Его кандидатуру большинством голосов одобрили депутаты на заседании городской думы. В заседании участвовали вице-губернатор Артем Бранов и глава регионального Минтерпола Жанна Фомина.

Кандидатуру Бахилова поддержали касимовские единороссы на конференции местного отделения партии.

Выступая перед депутатами, Иван Бахилов пообещал кадровые изменения в администрации города, однако подчеркнул, что никаких революционных решений не будет. Среди наиболее проблемных сфер в Касимове Бахилов назвал ЖКХ и строительство, в также состояние городских дорог. Также он заявил о необходимости привлечения инвесторов в местную промышленность.

Ранее Бахилов возглавлял администрацию Касимовского района. Он подал в отставку в среду, 12 апреля. До руководства районом политик работал в разных структурах МВД.

Последним главой администрации Касимова был Игорь Авдеев. Он проработал на должности менее двух лет и в конце 2021 года подал в отставку. С тех пор обязанности главы администрации исполняла Светлана Андреева.