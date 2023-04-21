Семья Инзиных, чей ребенок умер в Перинатальном центре, стала родителями близнецов
Вероника Инзина, ребенок которой умер в рязанском Перинатальном центре, сообщила о рождении двух детей 19 апреля. Соответствующий пост появился на ее странице «Вконтакте».
Напомним, что в январе 2022 года в рязанском Перинатальном центре скончался младенец, который после родов впал в кому. После смерти младенца возбудили три уголовных дела по факту нарушений в медицинском учреждении.
Фото с личной страницы Вероники Инзиной