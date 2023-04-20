В Белгороде прогремел взрыв и образовалась воронка посреди улицы

В Белгороде 20 апреля прогремел сильный взрыв и образовалась воронка, сообщает Baza.

ЧП случилось около 22:30. По предварительным данным, удар пришелся по улице Ватутина. На месте образовалась воронка диаметром более 20 метров. В настоящий момент специалисты выясняют, что именно взорвалось.

В результате происшествия повреждена часть дома на улице Шаландина. В одну из квартир попали осколки снаряда. Жителей дома эвакуировали. Также взрывом повалило деревья и столбы, поврежден асфальт.

Белгородцы сообщили, что перед ударом был слышен громкий свист.

По предварительным данным, жертв нет. Пострадали несколько автомобилей, один из которых закинуло ударной волной на крышу местной пятерочки.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали контрнаступление.

Фото: Baza