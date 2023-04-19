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ВСУ начали контрнаступление

Украинская армия начала вести активные штурмовые действия в Авдеевке, Артемовске (украинское название — Бахмут), лиманском и марьинском направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Она заявила, что атаку украинских военных можно считать «элементом наступления».

Журналисты отмечают, что Маляр признала успехи российских сил на «отдельных участках».

Ранее сообщалось, что российская армия взяла три квартала Артемовска.

Напомним, что контрнаступление ВСУ планировали на 30 апреля.