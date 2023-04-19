Рязанцы записали обращение к Путину с жалобой на УК, правоохранительные органы и Госжилинспекцию

Жители дома по улице Островского № 122 обратились к Путину с просьбой проверить действия управляющей компании «Сервис-СК», правоохранительных органов и региональной Госжилинспекции. Соответствующее обращение жильцы ЖК «Академик» прислали в редакцию РЗН. инфо.

Рязанцы рассказали, что планировали сменить УК, но в марте 2022 года «Сервис-СК» провела незаконное общее собрание собственников, где приняла решение, что они продолжают управлять домом на улице Островского № 122.

«После собрания мы написали коллективные заявления в Госжилинспекцию и прокуратуру региона о том, что собрание было проведено обманным путем. В ведомствах ответили, что все проведено в рамках закона. Мы провели новое общее собрание дома. После него передали документы в Госжилинспекцию, которая по истечению двух месяцев отказала нам в смене УК по надуманным основаниям», — говорится в видео.

Жильцы дома утверждают, что в смене УК им препятствует региональная Госжилинспекция, ОМВД России по Октябрьскому району и Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани."Мы подали в суд, но судебные тяжбы затягиваются. Уже при рассмотрении дела в суде, у Госжилинспекции пропали бюллетени с решением собственников, а правоохранительные органы ответили, что документы были утрачены сотрудником ОМВД России по Октябрьскому району по ошибке, в связи с чем нет основания для возбуждения уголовного дела", — сообщили жильцы дома.

Рязанцы просят Владимира Путина обратить внимание на работу и прислать независимую комиссию для проверки работы Госжилинспекции Рязанской области, Железнодорожного межрайонного следственного отдела и ОМВД России по Октябрьскому району Рязани.

Напомним, жители ЖК «Академик» в январе 2023 года уже жаловались на бездействие органов в отношении управляющей компании «Сервис-СК». Председатель СК России Александр Бастрыкин по этой ситуации поручил рязанскому главному следователю Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по факту и представить подробный доклад по ситуации.