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Бастрыкин поручил проверить рязанскую управляющую компанию «Сервис-СК»
Председатель С. К. Р. Ф. Александр Бастрыкин дал указание провести проверку о неправомерных действиях управляющей компании «Сервис-СК» в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр С. К. России.

Председатель СК Р. Ф. Александр Бастрыкин дал указание провести проверку о неправомерных действиях управляющей компании «Сервис-СК» в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр С. К. России. В комментариях в соцсети сообщается о неправомерных действиях управляющей компании «Сервис-СК» в Рязани.

Сотрудники организации провели незаконное общее собрание жителей жилого комплекса «Академик», навязав им дополнительные услуги, а также в судебном порядке взыскивают оплату за непроведенные работы. Собственники организовали общее собрание, чтобы сменить управляющую компанию, и подали соответствующий пакет документов в региональную государственную жилищную инспекцию. Однако их обращение было проигнорировано.

Бастрыкин поручил руководителю СУ С. К. России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по факту и представить подробный доклад по ситуации. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.