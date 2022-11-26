Бастрыкин поручил проверить рязанскую управляющую компанию «Сервис-СК»

Председатель С. К. Р. Ф. Александр Бастрыкин дал указание провести проверку о неправомерных действиях управляющей компании «Сервис-СК» в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр С. К. России.

Председатель СК Р. Ф. Александр Бастрыкин дал указание провести проверку о неправомерных действиях управляющей компании «Сервис-СК» в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр С. К. России . В комментариях в соцсети сообщается о неправомерных действиях управляющей компании «Сервис-СК» в Рязани.

Сотрудники организации провели незаконное общее собрание жителей жилого комплекса «Академик», навязав им дополнительные услуги, а также в судебном порядке взыскивают оплату за непроведенные работы. Собственники организовали общее собрание, чтобы сменить управляющую компанию, и подали соответствующий пакет документов в региональную государственную жилищную инспекцию. Однако их обращение было проигнорировано.