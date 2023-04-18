Работники рязанской скорой показали разбитый автопарк

Работники рязанской скорой сняли видео, на котором показали разбитый автопарк. Ролики они прислали в редакцию Рзн. инфо.

По их словам, сейчас на ходу находятся не более тридцати машин с учетом подстанций. Из них под списание попадает 60% транспорта.

«Два года нам машин не давали. Из нового прихода 24 машины все отправили в районы», — рассказали сотрудники скорой помощи.

Ранее сообщалось, что около 60 водителей перекрыли выезд с территории станции скорой помощи, где находились новые машины. Они были недовольны тем, что весь транспорт достанется районам, тогда как им также требуется новые автомобили.