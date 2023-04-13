В Рязани водители скорой помощи протестуют из-за поломанных машин

В Рязани водители станции скорой медицинской помощи жалуются на условия труда. Об этом 13 апреля сообщает рязанская « Новая газета ».

Утром 10 апреля во дворе станции скорой помощи около 60 водителей перекрыли своими личными автомобилями выезд из учреждения, где находились новые машины. На место приехали полицейские.

Водители недовольны тем, что все новые авто достанутся районам, тогда как, по их словам, 90% автопарка в Рязани находится в аварийном состоянии.

«Мы так ждали эти машины… а их в районы. Да на них там не ездят, туда УАЗики нужны! Я был в Шацке на скорой, у них ГАЗели стоят в гараже, а по району две „буханки“ колесят. По райцентру им и одной ГАЗели хватает», — рассказал один из водителей скорой.

Отмечается, что по информации правительства Рязанснкой области для городской станции в скором времени будет закуплено 10 машин. В скорой же говорят, что им необходимо 27.