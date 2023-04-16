Бастрыкину представят доклад о незаконной охоте на косуль в Шацком районе

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах незаконной охоты в Рязанской области, сообщает информационный центр ведомства. Речь идет об инциденте, который произошел в январе.

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах незаконной охоты в Рязанской области, сообщает информационный центр ведомства.

Речь идет об инциденте, который произошел в январе. Напомним, в эфире «Вести. Дежурная часть» рассказали о браконьерской охоте на косуль в Шацком районе. Канал сообщал, что незаконная охота обернулась кровавой бойней: изуродованные туши косуль в лесу обнаружил местный егерь.

Одним из участников мог быть сотрудник правоохранительного ведомства региона.

Уголовное дело по данному факту расследуется в органах внутренних дел, но до сих пор виновные не привлечены к уголовной ответственности. Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Владимиру Никешкину представить доклад по существу обстоятельств, озвученных в сюжете.