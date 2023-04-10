Минприроды рассказало подробности убийства трех косуль в Шацком районе

В минприроды подтвердили факт браконьерства в Шацком районе. Об этом 10 апреля сообщает ИД «Пресса».

25 января около деревни Тюрино трое охотников убили трех косуль. Правоохранители оценили ущерб в 520 тысяч рублей и возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба (часть 1 статьи 258 УК РФ). Теперь нарушителям грозит штраф до пятисот тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Всего с начала 2023 года минприроды провело 2261 рейд, направленный на пресечение незаконной охоты. За это время было выявлено 76 нарушений. Отмечается, что правоохранители изъяли у охотников три единицы огнестрельного оружия.