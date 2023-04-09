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«Вести. Дежурная часть»: в Шацком районе «непростые» браконьеры устроили охоту на косуль
Изуродованные туши косуль в лесу обнаружил местный егерь.

«Вести. Дежурная часть» рассказал о браконьерской охоте на косуль в Шацком районе. Как сообщает канал, незаконная охота в январе обернулась кровавой бойней. Изуродованные туши косуль в лесу обнаружил местный егерь.

Он рассказал съемочной группе, что одному животному браконьеры перерезали горло, до этого ранив косулю. Местные жители говорят, что выстрелы в лесах звучат чуть ли не ежедневно. В сюжете сказано, что среди браконьеров был сотрудник правоохранительных органов. Его якобы опознал егерь, но он не сообщил личность преступника правоохранителям.

«Дальше история обрастает загадками. Имена участников бойни вроде как известны, но вслух не произносятся», — рассказала журналист.

Старший инспектор охотнадзора Рязанской области Сергей Потапов считает, что совместная работа полиции и охотнадзора оставляет желать лучшего.

В самой полиции журналистам подтвердили, что уголовное дело о незаконной охоте возбуждено.