Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
Вск, 16
11°
Пнд, 17
14°
ЦБ USD 81.5 -0.18 15/04
ЦБ EUR 90.16 0.16 15/04
Нал. USD 80.02 / 81.99 15/04 09:50
Нал. EUR 89 / 81.99 15/04 09:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
13 часов назад
3 128
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
Вчера 15:48
1 765
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
2 369
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
6 апреля 19:13
7 674
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Шумаши сгорело три дома. Видеорепортаж с места пожара
В селе Шумашь Рязанского района вечером в субботу, 15 апреля, потушили крупный пожар. Корреспондент РЗН. инфо снял видеорепортаж с места ЧП.

В селе Шумашь Рязанского района вечером в субботу, 15 апреля, потушили крупный пожар. В 18:10 огонь локализовали на площади около 500 кв. м, в 18:53 открытое горение ликвидировали.

Корреспондент РЗН. инфо снял видеорепортаж с места ЧП.

По данным регионального ГУ МЧС, повреждено три дома и четыре хозяйственных постройки, пострадавших нет.

Напомним, пожар произошел в субботу, 15 апреля, в 17:11. Появились фото с места происшествия.