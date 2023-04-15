В Шумаши сгорело три дома. Видеорепортаж с места пожара
В селе Шумашь Рязанского района вечером в субботу, 15 апреля, потушили крупный пожар. Корреспондент РЗН. инфо снял видеорепортаж с места ЧП.
В селе Шумашь Рязанского района вечером в субботу, 15 апреля, потушили крупный пожар. В 18:10 огонь локализовали на площади около 500 кв. м, в 18:53 открытое горение ликвидировали.
Корреспондент РЗН. инфо снял видеорепортаж с места ЧП.
По данным регионального ГУ МЧС, повреждено три дома и четыре хозяйственных постройки, пострадавших нет.
Напомним, пожар произошел в субботу, 15 апреля, в 17:11. Появились фото с места происшествия.