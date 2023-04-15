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Появились фото с места крупного пожара в Шумаши
Появились фотографии с места крупного пожара в Шумаши. Снимки прислали РЗН. инфо очевидцы.

Появились фотографии с места крупного пожара в Шумаши. Снимки прислали РЗН. инфо очевидцы.

По их словам, на 18:00 горят уже пять домов.

«Пожарные ездят за водой, люди спасаются бегством», — рассказали свидетели происшествия.

Напомним, в субботу, 15 апреля, загорелись жилые дома. Опубликовано видео с места ЧП. Пожару присвоен второй ранг, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.