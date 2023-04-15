МЧС: пожар в Шумаши локализовали на площади около 500 квадратных метров

Пожар в селе Шумашь Рязанского района в 18:10 локализовали на площади около 500 кв. м. По предварительной информации, повреждено три дома и четыре хозяйственных постройки, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар в селе Шумашь Рязанского района в 18:10 локализовали на площади около 500 кв. м. По предварительной информации, повреждено три дома и четыре хозяйственных постройки, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение жилых домов и есть угроза распространения.

В 17:15 минут был объявлен второй ранг пожара. На место были дополнительно направлены силы и средства. В 17:42 был развернут оперативный штаб под руководством замначальника ГУ МЧС России по Рязанской области (по ГПС) Дмитрия Юдина. В 18:53 открытое горение ликвидировали.

В ликвидации пожара участвуют 8 единиц техники и 27 человек личного состава. Причина и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России.

Напомним, пожар произошел в субботу, 15 апреля, в 17:11. Появились фото с места происшествия.