В Рязани демонтировали скульптуру-пародию на монумент «Тыл — фронту»

В Рязани демонтировали скульптуру, пародирующую известный монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске. Ее убрали 14 апреля после вмешательства губернатора области Павла Малкова, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В Рязани демонтировали скульптуру, пародирующую известный монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске. Ее убрали 14 апреля после вмешательства губернатора области Павла Малкова, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Арт-объект» установили накануне на улице Прижелезнодорожной у пункта приема металлолома по инициативе его владельцев, решивших привлечь внимание к своей точке. Для изготовления использовали собранный лом. Объект вызвал активное обсуждение в соцсетях.

«Журналистам инициаторы рассказали, что „вдохновились“ монументом „Тыл — фронту“. Правда, далеко не все жители разделили это „вдохновение“, где вместо рабочего, передающего воину меч, появились какие-то киборги», — написал Хинштейн.

По его словам, «сейчас не лучшее время для подобных аллюзий и творческих экспериментов». Сам памятник является одним из символов Победы и считается частью монументального триптиха вместе с «Родиной-матерью» на Мамаевом Кургане и «Воином-освободителем» в Трептов-парке.

Ранее в беседе с изданием «Подъем» представитель компании, которая возвела объект, сообщил, что в ближайшее время планируется установить еще два памятника в таком стиле: «Родина-мать» и «Воин-освободитель». По его словам, перед ж/д переездом раньше водители игнорировали правило притормаживать перед путями, а теперь «волей-неволей останавливаются, чтобы посмотреть на памятник». Так как металлическая статуя появилась на частной земле, с администрацией ничего не согласовывали.

«Мы не хотели ни в коем случае высмеивать. Честно говоря, они получились достаточно страшными. Может, кто-то и увидит высмеивание, но передать металлом близко к оригиналу невозможно. По-другому при всем желании не получилось. Это же изделия, которые ранее чем-то служили — подшипники, шкворень и так далее», — добавил собеседник.

Напомним, на предприятие в Приокском рязанцы неоднократно жаловались, потому что там начали жечь мусор по ночам. Речь идет об ООО «ЛПК 62», которое занимается переработкой металлолома и отходов первичной черной металлургии. Рязанцы неоднократно вызывали пожарных из-за сильного возгорания и присылали в редакцию видео с «открытым пламенем».