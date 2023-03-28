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В Рязани частично обрушившийся дом на улице Пушкина признали аварийным

Глава рязанского Следкома Владимир Никешкин встретился с жильцами частично обрушившегося дома № 47 по улице Пушкина. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Рязанцы обратились в центральный аппарат Следкома с жалобой, что в уцелевшей части двухэтажки 1957 года постройки пошли трещины. При этом рязанские власти не признали дом аварийным.

Напомним, 9 декабря 2022 года в доме произошел взрыв газа. Упали потолочные перекрытия. Пострадали два человека. Людей эвакуировали.

Дом обещали восстановить. Также началось расследование происшествия. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«У нас проводится экспертиза. Пока она не завершена. Предварительные итоги, от чего произошел взрыв, есть, но пока окончательно — нет. Поэтому озвучивать эту информацию вам не буду. Вывод такой — дом признан непригодным для проживания и аварийным. Это вывод специалистов МЧС», — заявил Никешкин.