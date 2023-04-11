Названы сроки окончания строительства школы в Семчине

Во вторник, 11 апреля, на заседании правительства Рязанской области Елена Сорокина сообщила, что школу в Семчине построят до конца 2024 года.

Губернатор Павел Малков попросил пояснить, какая работа сейчас ведется. Мэр Рязани рассказала, что только сегодня отобрали подрядчика.

«Неоднократно „ПроШкола“, с кем заключили соглашение по концессии, проводила отбор подрядчиков и все они не подходили под жесткие условия отбора. И вот буквально без одной минуты десять прислали протокол, в котором говорится, что подрядчик отобран», — поделилась Сорокина.

Также мэр города отметила, что по условиям концессионного соглашения школа в Семчине будет построена до конца 2024 года.

Напомним, в октябре 2022 года рязанская мэрия заключила концессионное соглашение по строительству школы в Семчино.