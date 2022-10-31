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Рязанская мэрия заключила концессионное соглашение по строительству школы в Семчине
Предполагается, что школа будет рассчитана на 1100 мест.

Рязанская мэрия заключила концессионное соглашение по строительству школы в Семчине. Об этом сообщается на сайте администрации.

Известно, что школа будет рассчитана на 1100 мест. Срок действия — 10 лет, а построят школу в 2023—2024 годах. Подписание соглашения стало возможным благодаря участию губернатора Павла Малкова и корпорации ВЭБ.РФ.

Церемония состоялась 31 октября. Документ подписали глава администрации Елена Сорокина и исполнительный директор компании, гендиректор ГК «ПроШкола» Алиса Денисова.

«Сегодня в нашем городе историческое событие — впервые мы подписываем концессионное соглашение по строительству школы. Государственно-частное партнерство, в данном случае концессионная инициатива — это тот механизм, который позволит привлечь средства вышестоящего бюджета и реализовать проект, который очень ждали жители нового, молодого, развивающегося микрорайона Семчино», — подчеркнула Елена Сорокина.

На финансирование проекта выделят 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие образования». Общая сумма проекта на десять лет обойдется в 2,5 миллиарда рублей. Концессионером выступит проектная компания ГК «ПроШкола» — ООО «ПроШкола № 58».

«Вместе мы уже сделали многое — согласовали основные параметры проекта, подготовили текст концессионного соглашения, который описывает, как будет проходить строительство, и как будет эксплуатироваться будущая школа. Теперь в кратчайшие сроки обеспечим до конца года проведение закупочных процедур и выход на строительную площадку генерального подрядчика», — отметила Алиса Денисова.

ГК «ПроШкола» будет сотрудничать с Рязанью впервые.