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В Рязани новый музей кремля откроется 1 декабря, но не весь

В Рязани новый музей кремля откроется 1 декабря, но не весь. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» от 31 марта рассказал директор историко-архитектурного музея заповедника Виталий Попов.

По его словам, 1 апреля завершатся строительные работы, а 1 декабря — здание откроется для посетителей. Попов отметил, что на первом этапе заработает только часть экспозиции, экологический, детский и информационный центры, три выставочных зала, актовый зал, атриум и кафе.

«Открытие трех больших залов с исторической экспозицией — это уже второй этап, и он намечен на 2024- 2025 годы… поэтому музей продолжит и в следующем году принимать посетителей во Дворце Олега, до своего окончательного переезда», — заявил директор РИАМЗ.

Он подчеркнул, что затянутость по срокам связана с большим объемом музейных предметов, которые нужно перевезти.

Напомним, музей начали строить в 2015 году. Тогда экс-министр культуры Владимир Мединский заявлял, что экспозиции из кремля переедут в новое здание в 2018 году. Летом 2018 года губернатор Николай Любимов рассказывал, что здание нового музейного комплекса на улице Соборной технически готово на 81%, а сдать его должны в 2019 году.

Позже музей пообещали ввести в эксплуатацию в 2020 году. Тогда со здания начала сыпаться штукатурка, но его не построили. Позднее музей Рязанского кремля пообещали достроить в 3 квартале 2021 года, но и этого не случилось.

Уже в середине 2022 года сообщалось об открытии здания в первом квартале 2023 года.