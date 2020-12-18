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Минкультуры уточнило сроки сдачи музея Рязанского кремля
Музей Рязанского кремля пообещали достроить в 3 квартале 2021 года. Строительство планировали закончить в 2019, 2020 и теперь 2021 годах.

Музей Рязанского кремля пообещали достроить в 3 квартале 2021 года. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в социальных сетях.

По словам представителей Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации объектов культуры, здание передадут историко-архитектурному музею в 4 квартале 2021 года. На сегодняшний день работы выполнены на 90%.

Отметим, что сроки сдачи нового здания Музея переносились несколько раз. Строительство планировали закончить в 2019, 2020 и теперь 2021 годах.