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Названа новая дата завершения строительства музея кремля в Рязани
Об этом сообщила директор департамента по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина

В Рязани строительство музея кремля завершится в конце 2022 года. Об этом в среду, 1 июня, сообщила директор департамента по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина, передало агентство ТАСС.

Уточняется, что дата открытия музея-заповедника назначена на первый квартал 2023 года.

«В мае 2022 года было получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на откорректированную проектную документацию, также были внесены изменения в части инженерно-технологического оборудования. Планируемая дата завершения работ — четвертый квартал 2022 года», — сказала Зарубина.

Напомним, на завершение строительства музея кремля потратят еще 176,6 миллиона Тендер появился на сайте госзакупок.

Музей начали строить в 2015 году. Тогда экс-министр культуры Владимир Мединский заявлял, что экспозиции из кремля переедут в новое здание в 2018 году. Летом 2018 года губернатор Николай Любимов рассказывал, что здание нового музейного комплекса на улице Соборной технически готово на 81%, а сдать его должны в 2019 году.

Позже музей пообещали ввести в эксплуатацию в 2020 году. Тогда со здания начала сыпаться штукатурка, но его не построили. Позднее музей Рязанского кремля пообещали достроить в 3 квартале 2021 года, но и этого не случилось.