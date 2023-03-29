Прокуратура попросила приговорить Казанского стрелка к пожизненному сроку

Прокурор Татарстана попросил приговорить Казанского стрелка Ильназа Галявиева к пожизненному сроку. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Помимо этого сторона обвинения попросила полностью удовлетворить иски пострадавших о компенсации вреда.

Напомним, трагедия произошла 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь школьников. Галявиева признали вменяемым.