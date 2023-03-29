Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней девушки в Москве

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней девушки в Москве.

Как пишет Telegram-канал SHOT, молодого человека девушки сняли с рейсового автобуса. На нем мужчина пытался уехать в Волгоградскую область. С 26-летним Вадимом начали работать следователи.

Напомним, труп девушки обнаружили хозяева квартиры, которую она снимала вместе с подозреваемым. На ее теле множество ножевых ранений, шесть из них на лице.