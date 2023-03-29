В Москве сожитель жестко убил 24-летнюю девушку

В Москве сожитель жестко убил 24-летнюю девушку. Об этом в среду, 29 марта, пишет Telegram-канал Mash.

Труп девушки обнаружили хозяева квартиры, которую она снимала вместе с подозреваемым. На ее теле множество ножевых ранений, шесть из них на лице.

По данным канала, девушка в прошлом году закончила педагогический университет в Волгограде и полгода назад переехала в Москву. В последнее время она подрабатывала репетитором английского и немецкого языка.

Возбуждено уголовное дело. Убийцу разыскивает полиция.

Видео: Telegram-канал «Плохие новости».