Зампредом правительства Рязанской области по соцсфере назначен Валентин Завалев

Зампредом правительства Рязанской области по социальной сфере назначен Валентин Завалев. Во вторник, 28 марта, на заседании правительства его представил губернатор Павел Малков.

«По базовому образованию Валентин Иванович доктор. Имеет богатый опыт: успел поработать в скорой, хирургом, заместителем главного врача больницы, был министром здравоохранения региона, затем работал на федеральном уровне, в том числе, в Росздравнадзоре, управлении делами президента. Теперь возглавил у нас социальный блок», — отметил Малков.

Кроме того, губернатор региона отметил, что работы много и пожелал успехов Завалеву.

Ранее «Медиарязань» называла Валентина Завалева кандидатом на пост зампреда рязанского правительства по соцсфере.