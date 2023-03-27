«Медиарязань» назвала кандидата на пост зампреда рязанского правительства по соцсфере
Издание «Медиарязань»
Согласно информации издания, пост займет 64-летний доктор медицинских наук, заслуженный врач России Валентин Завалев.
Трудовой путь Завалев начинал медбратом, прошёл все ступени карьерной лестницы до должности министра здравоохранения. Последние 15 лет работал на федеральном уровне: в госкорпорации «Ростех», Росздравнадзоре, пять лет на посту советника главного медицинского управления управделами президента России.