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«Медиарязань» назвала кандидата на пост зампреда рязанского правительства по соцсфере

Издание «Медиарязань» назвала кандидата на пост заместителя председателя правительства Рязанской области по социальной сфере. По их данным, это уроженец Саратова.

Согласно информации издания, пост займет 64-летний доктор медицинских наук, заслуженный врач России Валентин Завалев.

Трудовой путь Завалев начинал медбратом, прошёл все ступени карьерной лестницы до должности министра здравоохранения. Последние 15 лет работал на федеральном уровне: в госкорпорации «Ростех», Росздравнадзоре, пять лет на посту советника главного медицинского управления управделами президента России.