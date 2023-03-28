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Трамп призвал американцев молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

Трамп призвал американцев молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом во вторник, 28 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

«Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь», — сказал Дональд Трамп.

Политик отметил, что решение Путина вызвано некомпетентностью властей США.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие.